Akragas, Coppa commenta il pari con la Reggina: "Risultato giusto, dovevamo segnare il 2-0"

"Credo che il pareggio sia il risultato più giusto, alla luce di quanto si è visto nei novanta minuti". Lo ha dichiarato Marco Coppa, allenatore dell'Akragas, al termine del pari odierno contro la Reggina all'Esseneto. Un punto che muove la classifica, contro un avversario molto quotato e strutturato. Un ottimo primo tempo per i padroni di casa, poi nella ripresa la stanchezza e la determinazione degli avversari hanno determinato il pari calabrese e anche altre chances per gli amaranto.

"Siamo stati bravi nel primo tempo - ha esordito Coppa - probabilmente la nostra più grande responsabilità sta nel non aver trovato il raddoppio. E' la nostra unica colpa, perchè nella prima frazione di gara loro erano in difficoltà. Nella ripresa poi siamo calati molto e loro ci hanno creato notevoli problemi. Potevano anche ribaltare il match, hanno avuto grande veemenza nel secondo tempo. Siamo calati tantissimo dal punto di vista atletico, venivamo da un impegno infrasettimanale: non è un alibi ma una grande verità. Nell'arco dei novanta minuti credo sia un pari corretto".

Il tecnico si sofferma, poi, sulla mancanza di lucidità sotto porta in alcune circostanze: "Non credo sia una questione mentale - ha chiarito Coppa - è vero che potevamo raddoppiare. Forse è mancata cattiveria, cinismo ma non è questione di serenità. Ci confrontiamo sempre e sappiamo che possiamo sfornare un certo tipo di prestazioni. Mi inorgoglisce il fatto che Trocini abbia fatto i complimenti all'Akragas, il merito però va ai miei ragazzi. La squadra sta facendo, forse a fasi alterne, cose eccezionali: non abbiamo l'esperienza di Reggina, Trapani, Siracusa. Abbiamo creato il giusto mix di giovani ed esperti, bisogna ringraziare questi ragazzi ogni giorno. Llama non è al meglio ma era necessario dare una scossa in mezzo al campo: è uno stimolo averlo in campo, soprattutto per i suoi stessi compagni. Abbiamo lavorato per andare a prendere la Reggina alti - ha concluso il tecnico - il tempo della riconquista della palla è stato sempre corretto, siamo stati bravi".