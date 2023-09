Akragas, reazione immediata: il Gigante batte 1-0 la Gioiese a domicilio

Una zampata di Trombino al 27' ha regalato all'Akragas i primi tre punti della stagione: sul neutro di Palmi, contro la Gioiese, i ragazzi di Coppa vincono 1-0. Blitz vincente del Gigante, che rialza subito la testa dopo il deludente esordio casalingo della scorsa settimana contro il Licata.

I biancazzurri hanno disputato una partita gagliarda, mettendo in campo grinta e determinazione. Coppa comincia la gara con qualche variazione, di interpreti e tattica, rispetto alla prima giornata. Un 4-3-1-2 con Sorrentino tra i pali; difesa composta da Mannina, capitan Cipolla, Rechichi e Petrucci; a centrocampo cerniera a tre formata da Sanseverino, Echeverria e Scandurra; Di Mauro a supporto di Trombino e Litteri.

I primi minuti di gioco sono equilibrati, entrambe le formazioni provano a palleggiare tra le linee. Dopo venti minuti l'Akragas prova ad intensificare la manovra offensiva, con filtranti interessanti a beneficio delle due punte. Al 27' una zampata di Trombino porta in vantaggio il Gigante: il calciatore biancazzurro è lesto a ribadire in rete una palla giunta dall'out di sinistra. Il primo tempo va in archivio sul parziale di 0-1. Nel secondo tempo la partita tende a proseguire sulla falsariga del primo: la Gioiese cerca di pungere in attacco, la difesa akragantina regge bene. Nel finale vani i tentativi dei calabresi di agguantare il pareggio.



Una vittoria importante per i ragazzi di Coppa, che si riscattano così dalla brutta prestazione nel derby col Licata di domenica scorsa.