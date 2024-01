Akragas-Ragusa, all'Esseneto vincono gli ospiti: decisive le reti di Romano e Maltese nel finale

L'Akragas esce sconfitta dall'Esseneto nel derby contro il Ragusa: la squadra di Ignoffo batte i Giganti 2-0. Succede tutto nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato nel quale i padroni di casa avevano espresso tutto sommato un buon calcio: al 60' Romano firma l'1-0 per il Ragusa, Maltese segna il raddoppio nei secondi finali della gara.

Coppa schiera i suoi con un 4-3-2-1: Sorrentino in porta; Caramanno, Cipolla, Fragapane e Rechichi in difesa; Scozzari, Puglisi e Sanseverino a centrocampo; Grillo e Di Mauro a supporto di Marrale.

Ignoffo risponde con un 3-5-2 compatto: Freddi in porta; Manservigi, Porcaro, Magrì; Guerriero, Cess, Garufi, Di Grazia, Vitelli; Romano, Maltese.

Il primo tempo è sostanzialmente equilibrato, diverse però le occasioni per sbloccare il match in favore dei Giganti. Al 4' Fragapane sfiora il vantaggio, ben servito da Marrale in buona posizione: conclusione alta sopra la traversa. Al 31' il tiro mancino di Grillo, bel parato da Freddi in due tempi. Al 33' Puglisi, di testa, non trova la rete. Al 41', poi, Scozzari a tu per tu con il portiere avversario non riesce a batterlo: bravo il portiere del Ragusa ad uscire tempestivamente sul colpo sotto del calciatore biancazzurro.

Nella ripresa il Ragusa alza il baricentro e comincia a giocare con maggiore intensità. Al 60' Romano porta in vantaggio il Ragusa: primo tiro in porta per gli ospiti, il calciatore sfrutta un bel filtrante in area e batte con un tiro angolato Sorrentino. Efficace l'inserimento del giocatore, difesa biancazzurra impreparata.

In chiusura di match, con l'Akragas proiettata in avantil ecco il raddoppio di Maltese: Oddo serve tutto solo in mezzo Maltese che da due passi non può mancare all'appuntamento con il gol.

Ragusa cinico e spietato, concreto: quello che, alla vigilia, Coppa aveva invece richiesto ai Giganti. I biancazzurri restano fermi a quota 26 punti in classifica, nel prossimo turno complicata trasferta a Trapani.