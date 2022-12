Akragas, promozione per i tifosi che acquistano i biglietti per le due gare casalinghe di fila con il Misilmeri

Si avvicina l’affascinate doppia sfida tra Akragas e Misilmeri: le due squadre si affronteranno a breve tempo prima in Campionato per la 14esima giornata e poi in Coppa Italia di Eccellenza per la gara di ritorno della semifinale. Entrambe le partite si disputeranno allo stadio Esseneto di Agrigento, domenica 11 (Campionato) e mercoledì 14 (Coppa Italia), alle ore 14:30.

L'Akragas, in occasione del doppio confronto casalingo contro il Misilmeri, comunica una esclusiva promozione per i soli tifosi biancazzurri che acquisteranno i biglietti validi sia per il Campionato che per la Coppa Italia. In particolare, chi acquisterà il biglietto per la partita di campionato potrà anche comprare il tagliando per la gara di Coppa Italia, con uno sconto del 50%. La scontistica per il biglietto di Coppa Italia vale anche per gli abbonati delle partite di campionato.

I prezzi dei biglietti per la gara di Campionato sono sempre gli stessi:

Tribuna Coperta 12 euro

Tribuna Vip 20 euro

Curva Sud 7 euro

Settore Ospiti 10 euro

Donne 5 euro

I tifosi dell’Akragas che acquisteranno il biglietto della gara di Campionato potranno comprare il biglietto per la gara di Coppa Italia ai seguenti prezzi scontati:

Tribuna Coperta 6 euro

Tribuna Vip 10 euro

Curva Sud 3 euro

Donne 3 euro

I ticket per entrambe le partite saranno a disposizione in prevendita, presso la segreteria dello stadio Esseneto, questo pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19 e domani sempre dalle ore 15 alle ore 19.

I tagliandi potranno essere acquistati anche domenica 11 dicembre, giorno della partita, al botteghino dello stadio Esseneto a partire dalle ore 10.

Infine, è possibile acquistare il biglietto anche on line, in qualsiasi momento, tutti i giorni, anche la domenica fino all'inizio della partita, collegandosi online sul sito vivaticket .