Pro Favara, Tudisco è amareggiato dopo la gara con l'Akragas: "Partita dai due volti, il risultato ci punisce oltremodo"

È amareggiato l'allenatore della Pro Favara Francesco Tudisco dopo la sconfitta della sua squadra per 3-0 contro l'Akragas all'Esseneto al termine di una partita che ha visto i gialloblù creare le loro occasioni (le più eclatanti firmate dal fantasista La Piana) e tenere testa all'avversario prima del crollo nella parte finale della gara.

In prima battuta il tecnico ha analizzato la storia del match, sottolineando il peso degli episodi: "Abbiamo giocato un buon calcio per un'ora - ha affermato - siamo venuti a giocarcela alla pari contro una squadra importante. Loro non hanno mai tirato in porta nel primo tempo; noi invece abbiamo mancato delle occasioni, preso un palo e c'era un rigore netto non dato su De Luca, alla lunga queste situazioni le paghi. Nella ripresa qualcuno non stava bene, ho fatto dei cambi e li abbiamo perso le distanze, le geometrie e gli equilibri. Poi abbiamo regalato campo e concesso possibilità all'Akragas che in queste circostanze ti punisce".

Tudisco sottolinea come il punteggio finale sia una punizione eccessiva: "Uno che non vede la partita - ha detto - legge il risultato e pensa che siamo stati massacrati ma a mio avviso è stata una partita dai due volti. Per un'ora è stato un ottimo Favara, con ottime geometrie che cercava di uscire coi tempi giusti per fare male, per nostra imprecisione e sfortuna non ci siamo riusciti; nel secondo tempo si è vista un'altra partita ma il risultato ci castiga oltremodo".

L'allenatore gialloblù ha parlato anche delle prospettive della squadra in vista dell'inizio di campionato: "Domenica giochiamo col Misilmeri e sarà un inizio forte - ha concluso - in previsione del fatto che affronteremo tra sette giorni una partita difficile in casa ho cercato di gestire le forze e le energie, ho fatto in cambi anche in funzione di questo. Siamo fiduciosi di poter fare bene, la società ha delle aspettative come è giusto che sia: è stata allestita una squadra importante, dobbiamo alzare l'asticella rispetto all'anno scorso e abbiamo i calciatori giusti per poterlo fare".