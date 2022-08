Akragas: al via la vendita dei biglietti per il derby di Coppa Italia contro la Pro Favara

L’Akragas rende noto che oggi, mercoledì 24 agosto, è iniziata la prevendita dei biglietti per assistere alla partita di Coppa Italia Akragas-Pro Favara di domenica 28 agosto, alle ore 17, allo stadio Esseneto di Agrigento.

Dove acquistarli

I biglietti potranno essere acquistati fino alle 19:30 presso la segreteria dello stadio Esseneto. Domani giovedì 25 agosto, dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 19:30 presso la segreteria dello stadio Esseneto di Agrigento; Venerdi 26 agosto dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 19:30 presso la segreteria dello stadio Esseneto di Agrigento; Sabato 27 agosto dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 19:30. Infine, domenica 28 agosto si potrà acquistare il biglietto dalle ore 11 e fino all'inizio della partita presso il botteghino dello stadio Esseneto di Agrigento. Per via telematica possibile acquistare il biglietto in qualsiasi momento, tutti i giorni, anche domenica fino all'inizio della partita, semplicemente collegandosi online sul sito Vivaticket. Sarà inoltre possibile acquistare il biglietto anche presso l'agenzia Tourist Service di via Imera 27 ad Agrigento raggiungibile attraerso i seguenti recapiti negli orari giù indicati:

Telefono: +39 0922 20500; Email: info@touristservice.org

Orari: Lun-Ven: 08.00/13.30 15.30/20.00; Sab: 08.00/13.30

I prezzi dei biglietti

Tribuna coperta: € 12.00

Tribuna Vip: € 20.00

Curva Sud: € 7.00

Settore Ospiti € 10.00