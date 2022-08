I nuovi acquisti fanno volare l'Akragas nel derby di coppa: Pro Favara battuta 3-0 e qualificazione ipotecata

Comincia decisamente con il piede giusto la stagione dell'Akragas. Nella prima uscita ufficiale dell'anno i biancazzurri vincono per 3-0 il derby di Coppa Italia di Eccellenza contro la Pro Favara mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione. Decisivi nell'economia del match i tre nuovi acquisti Barrera, Mansour e Vitelli.

Nel tirato primo tempo la Pro Favara si rende pericolosa con un ispirato La Piana che al 17' è andato vicino al gol con un gran tiro dalla distanza che si è infranto sul palo lontano, replicando qualche minuto dopo con una punizione uscita alta non di molto. L'Akragas, che si è fatto vedere dalle parti di Scannella con due tiri di Semenzin e Vizzini non particolarmente insidiosi, cresce di giri nella ripresa, dove si consuma la storia del match.

I giallobù inizialmente restano in partita e si rendono ancora pericolosi col solito La Piana, che prende l'esterno della rete dopo un altro ottimo spunto. A passare in vantaggio alla fine sono i biancazzurri al 60' sull'asse argentino Semenzin-Barrera: il primo rifinisce il secondo realizza con una bella girata di prima intenzione. Dopo il gol la squadra di Terranova si scatena: Pavisich ha dal dischetto l'occasione per raddoppiare ma il suo tentativo finisce sul palo. Il raddoppio arriva comunque al 76' a firma di Mansour che insacca in tap-in un cross dalla destra di Lo Cascio: a quel punto i biancazzurri prendono il largo e all'80' chiudono il match con Vitelli, che a poche ore dal suo annuncio suggella il suo debutto con gol. Nel finale la Pro Favara rimane in dieci per l'espulsione di Marchica. La gara di ritorno si disputerà mercoledì 7 settembre al Bruccoleri.