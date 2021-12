Akragas, Anastasi convoca 22 giocatori per il derby contro la Pro Favara

Vincere per continuare a guardare tutti dall'alto nel giorno in cui una tra Canicattì e Nissa sarà inevitabilmente costretta a fermarsi visto lo scontro diretto in programma a Ravanusa tra le due compagini, seconda e terza forza del girone A di Eccellenza. Questo è l'obiettivo dell'Akragas che deve però passare da una sfida complicata: di fronte infatti avrà il Pro Favara di Mister Tudisco, una delle squadre più in forma del campionato, che vorrà sicuramente vendere cara la pelle in questa grande classica del calcio agrigentino.

L'allenatore dell’Akragas Giuseppe Anastasi ha convocato 22 calciatori per la partita di domani, domenica 12 dicembre, contro la Pro Favara e valevole per la 14esima giornata di andata del campionato di Eccellenza, girone A. Torna a disposizione il centrocampista Treppiedi dopo un lungo periodo di stop: non saranno invece della partita Biancola, ancora alle prese con il recupero, e Leonardi, squalificato. Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Di Carlo, Dome

Difensori: Ferrigno, Tuniz, Baio, Punzi, Yoboua, Noto, Cipolla

Centrocampisti: Bellanca, Lavardera, Piyuka, Maiorano, Costantino, Montalbano, Taormina, Treppiedi

Attaccanti: Gambino, Lucas Corner, Silvano, Prestia, Pardo