Akragas, Terranova non guarda la classifica: "Testa bassa e pedalare"

Testa bassa e pedalare. Questo il mantra di Nicolò Terranova, allenatore dell'Akragas, che non vuol sentire parlare di marcia trionfale dei suoi. Col successo di ieri, nel derby casalingo contro la Pro Favara, l'Akragas consolida il primato in classifica. "La marcia sarà possibile definirla come trionfale solo se resteremo primi sino alla fine - ha commentato in sala stampa l'allenatore mazarese - Abbiamo fatto una buona partita, contro un avversario al quale faccio i complimenti: sono cresciuti molto rispetto al match di Coppa Italia di inizio stagione. Abbiamo subito poco le loro costruzioni, paradossalmente abbiamo avuto qualche difficoltà dopo il doppio vantaggio. I mie ragazzi sono stati bravi, soprattutto per essere riusciti a resettare dopo la non buona prestazione di Coppa contro il Resuttana San Lorenzo".

Terranova non ammette cali di concentrazione, pretende che i suoi restino sempre concentrati, a prescindere dalla classifica: "Testa bassa e pedalare, dobbiamo proseguire su questa strada. Questo è un campionato dove ci sono tre/quattro squadre che hanno la possibilità di vincere il torneo - ha proseguito l'allenatore - Pertanto occorre massima concentrazione, partita dopo partita. I ragazzi sanno che devono continuare a lavorare così. In questo torneo non puoi mai abbassare la guardia, domenica contro la Mazarese sarà un ulteriore scontro diretto".