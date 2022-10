Akragas-Pro Favara, il derby è biancazzurro: all'Esseneto decidono le reti di Pavisich e Garufo su rigore

Il derby tra Akragas e Pro Favara, giocatosi allo stadio Esseneto di Agrigento, va ai biancazzurri: 2-0 il finale, decidono le reti di Pavisich e Garufo. Tre punti importantissimi per la squadra di Terranova, sempre più prima in classifica, a +4 dall'Enna.

Il primo tempo è sostanzialmente equilibrato, entrambe le squadre coprono bene gli spazi e si difendono bene. La squadra di Catalano ci prova con alcune incursioni di Graziano e La Piana, la difesa biancazzurra tiene. I gialloblu giocano a viso aperto, senza timori reverenziali al cospetto della capolista, privilegiando però il contropiede. I padroni di casa conducono il gioco e ci provano con Mansour e Semenzin, ma Eyre non deve compiere particolari interventi, se non nei minuti iniziali quando La Piana sbaglia un disimpegno e per poco Pavisich non trova la rete del vantaggio. A salvare il risultato è proprio il portiere gialloblu. Ritmi alti e gradevoli, le squadre sono piuttosto attente: si va al riposo sul parziale di 0-0.

Nella ripresa i biancazzurri entrano in campo con maggiore grinta e determinazione, decisi a sbloccare il match. L'equilibrio si schioda al minuto 57: l'Akragas segna il gol dell'1-0 grazie al solito Pavisich, bravo a farsi trovare pronto da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Zampata lesta e vincente della punta argentina, che batte Eyre in uscita. La Pro Favara accusa il colpo e due minuti più tardi il direttore di gara concede calcio di rigore: Mansour inventa una roulette e viene steso in area gialloblu dal giovane Rizzo. Dal dischetto va Desiderio Garufo che non sbaglia, Eyre intuisce la direzione ma non riesce ad intercettare il tiro angolato. Nella mezz'ora finale i padroni di casa gestiscono il doppio vantaggio senza particolari criticità. I biancazzurri sfiorano anche il tre a zero con Vitelli e Vizzini. Per la Pro Favara un solo tiro in porta con il colpo di testa di De Luca e la conseguente parata di Elezaj.

Successo fondamentale per la formazione di Terranova, che settimana dopo settimana consolida sempre più il primato in classifica. Prima sconfitta da quando allena la Pro Favara per mister Catalano, dopo tre vittorie consecutive.