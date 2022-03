Akragas, sospiro di sollievo per Prestia: nessun problema serio dopo l'infortunio alla testa

Fortunatamente nessuna conseguenza importante per il fantasista dell'Akragas Giuseppe Prestia, trasportato in ospedale assieme al difensore della Mazarese Modou Jammeh dopo un violento scontro testa contro testa in un'azione di gioco avvenuta durante il match tra biancazzurri e giallorossi all'Esseneto.

Gli accertamenti compiuti sul giocatore infatti hanno dato esito negativo, escludendo lesioni gravi: dopo la grande paura può arrivare il sospiro di sollievo. Prestia, al quale erano stati applicati sette punti di sutura, è stato dimesso: fortunatamente nessuna conseguenza grave anche per Modou.