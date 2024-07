Akragas, ancora un colpo di mercato: preso il centrocampista Santapaola

Non si ferma il mercato dell'Akragas. Il direttore sportivo Giuseppe Cammarata piazza un altro colpo per la mediana. La società del presidente Carmelo Callari e del patron Giuseppe Deni ha comunicato l'ingaggio del centrocampista Pietro Santapaola, ex Bocale (Eccellenza calabrese).

Il calciatore classe 2003 è cresciuto nella scuola calcio del Messina Sud per poi passare da Football Club, Catania e Cosenza. Nonostante la giovane età, ha indossato anche le maglie di San Luca, Licata, Acireale, Gavorrano, Trapani e Siracusa.