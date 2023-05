Akragas, posticipata a sabato la conferenza stampa del patron Giuseppe Deni

L' Akragas informa che la conferenza stampa del patron Giuseppe Deni prevista per questo pomeriggio alle ore 16, è stata posticipata a sabato 3 giugno, alle ore 16.

L'appuntamento è in programma allo stadio Esseneto di Agrigento. Per l'occasione, il patron Deni annuncerà le ultime e importanti novità sul futuro dell'Akragas in Serie D.