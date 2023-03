Akragas, poker di reti contro il Cus Palermo: grande prestazione per la squadra di Terranova

Il successo ottenuto in via Altofonte consente ai biancazzurri di mantenere la vetta della classifica, in condominio con Enna. In rete Garufo su rigore, Cipolla, Neri e Mansour. Approccio perfetto alla gara da parte del Gigante