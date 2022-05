Akragas verso la sfida contro Isernia, La Vardera: "Loro squadra forte, stiamo preparando la gara nei minimi dettagli"

Tra le certezze più solide di questa stagione dell'Akragas, che continua con la doppia sfida playoff contro Isernia, c'è il duttile centrocampista Ivan La Vardera. Pedina importante nello scacchiere di mister Terranova, il classe 1999 ha giocato un ruolo importante nella vittoria sulla Don Carlo Misilmeri, squadra del suo paese natale, segnando in mezza rovesciata il gol decisivo.

In prima battuta La Vardera analizza il cammino stagionale: "Il nostro percorso è stato buono sin dall'inizio - afferma ad AgrigentoNotizie - quando c'era mister Anastasi a cui non si toglie nulla. Durante la stagione la società ha chiamato poi Terranova, con cui avevo già lavorato e che come tutti sanno è un tecnico preparato che lavora bene in settimana preparando la gara sull'avversario. I risultati ci stanno dando ragione e adesso vogliamo andare fino in fondo ai playoff".

Il centrocampista di Misilmeri parla poi del suo campionato a livello personale: "È stato senza dubbio un anno importante di crescita - spiega - l'obiettivo è quello di continuare a salire di livello anche guardando i miei compagni con maggiore esperienza. Ovviamente sarebbe stato meglio se avessi fatto più gol ma migliorerò anche sotto questo aspetto".

Pur pochi che possano essere stati per lui i gol, tra le reti segnate spicca quella già menzionata nella finale contro la Don Carlo: "È stato sicuramente qualcosa di particolare essendo io di Misilmeri - sottolinea - io però gioco per l'Akragas e devo dare il massimo sempre per questa maglia, per la città e per i nostri tifosi. La partita come tutte le partite è stata espressione del lavoro e dell'impegno che abbiamo messo in settimana nel preparare la gara e penso che si sia visto in campo".

In chiusura La Vardera esprime le sue considerazioni in vista del primo turno dei playoff: "Sappiamo che l'Isernia è una squadra forte - chiude - con ottime individualità. Noi come sempre ci stiamo preparando bene con impegno e il mister come sempre sta lavorando nei minimi dettagli. Sappiamo che dobbiamo pensare ad una sfida da 180': da parte nostra vogliamo fare bene e regalare una gioia a noi e ai tifosi".