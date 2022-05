Akragas, definito l'avversario della semifinale nazionale playoff: biancazzurri contrapposti al Città di Isernia

La finale playoff dell'Eccellenza molisana ha decretato il prossimo avversario dell'Akragas: la squadra di Nicola Terranova dovrà vedersela con il Città di Isernia, che quest'oggi ha sconfitto l'Olympia Agnonese con un perentorio 3-0.

Seconda potenza del campionato regionale dietro al solo Termoli, l'Isernia ha chiuso la stagione regolare al secondo posto da miglior attacco del torneo con 129 reti segnate (sebbene 33 di queste siano state segnate nelle gare contro l'Aitilia Samnium, squadra materasso del campionato che ha subito diverse sconfitte con punteggi molto alti): nello spareggio, vinto senza particolare affanno, ha confermato di avere grande potenziale offensivo.

La partita d'andata si giocherà domenica prossima all'Esseneto mentre il ritorno una settimana dopo allo stadio Lancellotta: in caso di parità nei 180' di gioco varranno i gol in trasferta. Laddove anche questo parametro risultasse alla pari serviranno i supplementari e in subordine i rigori per decretare chi affronterà nella doppia finale la vincente tra i messinesi dello Jonica e i pugliesi del Martina Franca.