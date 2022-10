Akragas, Mansour: "Domani ci attende una partita dura, dobbiamo rimanere sul pezzo"

Vigilia di preparazione intensa per l'Akragas, che domani affronterà in trasferta la Parmonval. A Mondello andrà in scena l'anticipo della settima giornata di andata del campionato di Eccellenza, girone A. Il match avrà inizio alle ore 15:30. La squadra di Terranova, in questa settimana, ha intensificato gli allenamenti per cercare di consolidare il momento positivo di questo avvio di campionato. Ha presentato la partita l'esterno offensivo Mohamed Mansour, ai microfoni della società: "Domani sarà una partita dura, su un campo in terra battuta - ha dichiarato Mansour- Per noi, però, non ci sono alibi: daremo sempre il 100%. Occorrerà prestare grande attenzione, dobbiamo rimanere sul pezzo per tutti i novanta minuti ed essere cattivi. In questo campionato conta tantissimo essere sempre concentrati".

Mansour torna in campo dopo due turni di squalifica: "Finalmente posso ritornare in campo - ha commentato Mansour - Fortunatamente la nostra rosa è attrezzata anche per le eventuali assenze. La classifica? Ovviamente guardiamo la nostra posizione, sappiamo il tipo di campionato che dobbiamo fare. Noi, però, pensiamo partita dopo partita perchè l'obiettivo è ancora lontano".