Akragas, Terranova non vuole disattenzioni contro la Parmonval: "Domani la prima di nove finali"

"A prescindere dall'avversario che affronteremo, domani per noi è la prima di nove finali: dobbiamo cambiare atteggiamento e approccio, non ripetendo gli errori che ci hanno portato dalla prima alla seconda posizione in classifica".

Così Nicolò Terranova, tecnico dell'Akragas, ha analizzato in sala stampa il match di domani contro la Parmonval. La formazione palermitana arriva all'Esseneto da ultima in classifica: per i biancazzurri i tre punti sono obbligatori.

Fuori Semenzin, out Garufo e Baio: torna, invece, a disposizione Caccetta: "Spero di dargli qualche minuto - ha detto Terranova - non è naturalmente al cento percento. Noi domani dobbiamo vincere, serve giocare con la giusta mentalità: non abbiamo più jolly, ce li siamo giocati tutti. Servirà giocare da Akragas. L'Enna in questo momento merita la prima posizione in classifica, noi avremo nove turni per provare a superarli e cercheremo di farlo sino alla fine".