Verso Akragas-Parmonval, Cammarata: "Partita da prendere con le pinze, servirà il giusto approccio"

Obiettivo vincere per mantenere il primato: l'Akragas domani pomeriggio all'Esseneto riceve la Parmonval, il cui direttore generale è l'ex presidente Giovanni Casronovo, in una partita importante per continuare a coltivare le ambizioni di promozione in Serie D nella giornata in cui si registra lo scontro al vertice tra l'altra capolista, la Nissa e la Don Carlo Misilmeri.

Il direttore sportivo del club biancazzurro Giuseppe Cammarata ha espresso le sue considerazioni sul match: "Domani affrontiamo una buona squadra - ha affermato -la classifica attuale che non gli fa onore: sarà una sfida da prendere con le pinze e da affrontare con la massima concentrazione sapendo che sarà una battaglia. Le insidie sono dietro l’angolo in ogni partita, ripetiamo sempre le stesse cose: è importante approcciare le gare con la giusta determinazione, poi si aspetta il risultato del campo".

Il ds akragantino ha parlato anche della sfida di mercoledì contro Marineo: "Ho visto un primo tempo non approcciato bene - ha spiegato - e un secondo tempo giocato bene in cui meritavamo di vincere: siccome sono partite che si giocano in 180 minuti cercheremo di chiuderla al ritorno".

Cammarata ha infine parlato dell'apporto del pubblico: "Il nostro pubblico è importante per noi, -ha concluso -ci hanno dato una grande mano con il Canicattì, ci auguriamo che anche domani ci siano vicini. Sugli Ultras non abbiamo dubbi ci hanno seguito anche a Marineo: cercheremo di dare una grande soddisfazione al pubblico di Agrigento".