Akragas, netta vittoria all'Esseneto: i biancazzurri battono 3-0 la Parmonval

Partita senza storia, dominata fin dal calcio d'inizio dalla formazione biancazzurra: il fanalino di coda palermitano non riesce a contrastare gli attacchi dei padroni di casa, andando in difficoltà sin dalle prime battute. In gol Brunetti, Barrera e Noto: la squadra di Terranova resta seconda in classifica, in virtù della vittoria di Enna contro il Resuttana San Lorenzo