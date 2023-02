Akragas, Brunetti pensa già al derby con la Pro Favara: "Sarà come giocare una finale e le finali vanno vinte"

"Non posso dire che sia stata una vittoria facile, perchè nessuna partita va sottovalutata: abbiamo avuto la fortuna di sbloccarla subito e tutto è andato per il verso giusto".

Alessio Mannina, terzino dell'Akragas, in sala stampa ha analizzato la vittoria ottenuta contro la Parmonval. Il calciatore, però, si proietta già verso il derby contro la Pro Favara di domenica: "Questo è un campionato di Eccellenza molto difficile - ha detto il calciatore - ci sono ancora gli scontri diretti da giocare, tre o quattro squadre sono lì. Contro la Pro Favara sarà difficile, loro giocano molto bene. Gol che non arrivano dall'attacco? Probabilmente siamo noi a non servire bene le punte - ha concluso il terzino - ma sono sicuro che presto si sbloccheranno sotto porta".

Anche il centrocampista Simone Brunetti si è soffermato sui tre punti ottenuti contro la formazione di Mondello: "Sono contento per il mio primo gol con la maglia biancazzurra, sapevo che avrei segnato. L'avevo provata e riprovata, spero di farne altri e molto più importanti. Il gol di Semenzin contro lo Sciacca ci ha ridato quel qualcosa in più che ci serviva. Adesso ci attendono otto finali, non possiamo sbagliare. Domenica prossima andremo a Favara, il derby è sempre una partita particolare: noi daremo tutto quello che abbiamo in campo, è una finale e le finali vanno vinte".