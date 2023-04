Akragas, pareggio a Misilmeri: biancazzurri sempre in vetta e padroni del proprio destino

L'Akragas pareggia 1-1 contro la Don Carlo Misilmeri, al Giovanni Aloisio: novanta minuti equilibrati, che consentono comunque alla squadra di Terranova di rimanere prima in classifica. Un punto di vantaggio su Enna garantisce ai biancazzurri di essere padroni del proprio destino: se domenica prossima, all'Esseneto, arriverà la vittoria contro il Resuttana San Lorenzo sarà serie D. Potrebbe anche bastare un pareggio, purchè l'Enna non vinca contro la Pro Favara in trasferta.

Il primo tempo è abbastanza equilibrato, la gara ha buon ritmo. Mansour sgasa spesso sulla sua corsia, con dribbling che creano superiorità numerica e cross in mezzo pericolosi. Al 43' la partita si sblocca: Akragas in vantaggio con Semenzin su assist in mezzo di Brunetti, al termine di un'azione iniziata sul'out di sinistra da Mansour. Il primo tempo va in archivio sul parziale di 0-1.

Ad inizio ripresa, però, i padroni di casa trovano subito il gol del pareggio: calcio d'angolo di Lo Nigro per la testa di Balistreri, che svetta in area e realizza la rete del pareggio. Da questo momento in poi l'equilibrio torna a regnare: i biancazzurri fraseggiano bene con un preciso giro palla, il Misilmeri prova a creare azioni d'attacco pericolose. Le difese, tuttavia, reggono bene e dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio del direttore di gara che consegna un punto ad entrambe le formazioni.