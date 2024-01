Akragas, Paolo Grillo è considerato incedibile dalla società

L'Akragas dichiara Paolo Grillo incedibile.

La possibile cessione del fantasista biancoazzurro, circolata nelle ultime ore, è smentita categoricamente dal club akragantino.

Il Direttore generale Graziano Strano dichiara: "Paolo Grillo non si muove da Agrigento. Il calciatore non è sul mercato ed è per noi incedibile. Sia la Società che Grillo hanno rifiutato un'offerta onerosa del Siracusa perché l'Akragas punta fortemente su di lui per raggiungere la salvezza il prima possibile.

Paolo Grillo è un punto di forza dell'Akragas e intendiamo blindarlo. Il progetto di rilancio calcistico passa anche e, soprattutto, dalla conferma di atleti del suo calibro. Grillo in questi mesi ci ha dato e continuerà a darci una grossa mano di aiuto per mantenere la categoria."