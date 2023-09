Akragas, oggi turno infrasettimanale contro il Sant’Agata: Coppa cerca conferme

Primo turno infrasettimanale della stagione per il campionato di serie D, girone I. L’Akragas riceverà nel pomeriggio, alle ore 16:30 all’Esseneto, il Città di Sant’Agata. Un impegno dal quale l’allenatore biancazzurro, Marco Coppa, cerca conferme dopo il blitz esterno di domenica a Palmi contro la Gioiese.

“Ho studiato bene gli avversari – ha esordito Coppa – sono preparati dal punto di vista tecnico e tattico. Vogliamo bissare la prestazione di Palmi, lì ho visto grande carattere e personalità. In questi due giorni abbiamo lavorato per mettere in campo una squadra che dia più garanzie possibili. Dobbiamo fronteggiare le assenze di Petrucci ed Echeverria, ma posso confidare veramente su tutti. Spero che i ragazzi diano un’altra prova di attaccamento alla maglia e ai colori. Mi aspetto una sfida nella quale servirà grande attenzione – ha precisato Coppa – occorre stare sul pezzo per tutti i novanta minuti senza sbavature. È un altro step del nostro percorso, dobbiamo proseguire sulla strada avviata da inizio stagione. Nessuno vuole mai perdere a calcio, la nostra mentalità è questa. Spero di recuperare Llama dal primo minuto – ha concluso il tecnico – ma è ancora un punto interrogativo”.