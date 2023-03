Akragas, oggi la rifinitura in vista della gara contro il Castellammare

Continua la preparazione dell'Akragas per la sfida di domani, in anticipo, sul campo del Castellammare. Ieri, allo stadio Esseneto di Agrigento, la squadra di mister Nicolò Terranova ha lavorato tanto sulla velocità e sullo sviluppo offensivo analitico. La seduta si è conclusa con la consueta partita su campo ridotto. Oggi l'Akragas svolgerà l'allenamento di rifinitura.

Quella del Giorgio Matranga è una sfida da non sbagliare: sarà importante l'approccio al match, sin dai primi minuti iniziali. Per la verità, la crisi registratasi il mese scorso sembra passata: la formazione di Terranova è tornata solidissima, anche nello spirito con cui scende in campo. Tuttavia, il pareggio dell'andata non fa stare tranquilli, del resto ogni gara adesso rappresenta un match point da non sbagliare. L'altra capolista, l'Enna, giocherà domenica in casa contro la Nissa.