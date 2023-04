Akragas, oggi la rifinitura in vista del match contro il Misilmeri

Manca pochissimo alla sfida di campionato tra Akragas e Misilmeri. Domani pomeriggio i biancazzurri sono attesi da una trasferta impegnativa contro un avversario in piena lotta per centrare i playoff promozione in serie D.

Ieri la squadra di mister Nicolo’ Terranova ha lavorato assiduamente per arrivare al top della condizione, sia fisica che mentale al big match in terra palermitana.

I biancazzurri, allo stadio Esseneto, hanno svolto un lavoro incentrato sull’attivazione tecnica. Poi spazio alla fase offensiva situazionale. Infine, la partita finale a ranghi misti. Il gruppo squadra è tutto a disposizione di mister Terranova.

Questa mattina è in programma la seduta di rifinitura.