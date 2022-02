Akragas: il nuovo allenatore è Nicola Terranova

Dopo l'addio, questa volta definitivo di mister Anastasi, l'Akragas non ha perso certo tempo nell'ingaggiare il nuovo tecnico, scegliendo un profilo di spessore. La società ha comunicato infatti in una nota stampa l'arrivo sulla panchina biancazzurra di mister Nicola Terranova, uno dei profili più scafati in circolazione nonostante l'età tutt'altro che avanzata per un allenatore. Sarà lui dunque a guidare la squadra verso la difficile rincorsa alla D da fare su quel Canicattì con il quale nella stagione 2018/2019 vinse la Coppa Italia di categoria.

"La Società SSD Akragas 2018 è lieta di annunciare che Nicolò Terranova è il nuovo allenatore della squadra biancoazzurra - si legge - nato a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, il 20 luglio del 1974 ha conseguito a Coverciano la licenza Uefa A, in carriera ha allenato Mazara, Gela, Folgore di Castelvetrano, Canicattì e Marsala. Nella stagione 2020/2021 ha allenato, dal mese di marzo in poi, il Castrovillari guidandolo alla salvezza nel campionato di Serie D. Oggi pomeriggio mister Terranova ha incontrato il presidente Giuseppe Deni e domani pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento allo stadio Esseneto di Agrigento. Il debutto sulla panchina dell’Akragas avverrà domenica nella gara casalinga contro il Marsala".