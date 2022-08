Terzo acquisto in cinque giorni per l'Akragas: preso dalla D il fantasista Mansour

In questo momento l'Akragas sul mercato è senza mezzi termini scatenato. Dopo gli arrivi dei centrocampisti Dalloro e Caccetta i biancoazzurri hanno messo a segno un altro acquisto di spessore: si tratta del centrocampista esterno Mohamed Mansour. Nato nel napoletano, a Villaricca nel 1995, Mansour è un’ala sinistra adattabile in tutti i ruoli del fronte offensivo.

Due stagioni fa, ha vestito in Serie C la maglia del Bisceglie, collezionando 5 reti in 31 gare del Girone C di Serie C, più due apparizioni nei play out poi persi dai pugliesi contro la Paganese. In carriera ha indossato le maglie di Turris, Francavilla, Gragnano, Afragolese ed Ancona.

Mansour, che ha origine marocchine, ieri pomeriggio ha assistito all'allenamento congiunto tra l'Akragas e il Canicattì, ed è rimasto particolarmente colpito dalla serietà e professionalità dell'ambiente akragantino e dal calore e passione della tifoseria. Il nuovo acquisto dell'Akragas ha posato anche con i tifosi che lo hanno subito accolto con entusiasmo. Stamattina è stato sottoscritto il tesseramento e Mansour è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Akragas a disposizione di mister Terranova e del suo staff.