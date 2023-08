Akragas-Nuova Igea Virtus di Coppa Italia, oggi al via la prevendita dei tagliandi

Da oggi pomeriggio inizia la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Akragas-Nuova Igea Virtus, in programma domenica 27 agosto, alle ore 16, allo stadio Esseneto di Agrigento. Il match è valevole per il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D.

I biglietti, come comunicato dalla società biancazzurra, potranno essere acquistati presso la segreteria dello stadio Esseneto.

I prezzi dei tagliandi sono i seguenti:

tribuna centrale 15 euro

tribuna VIP 20 euro

curva 7 euro

settore ospiti 10 euro

donne in curva 5 euro

donne in tribuna 10 euro

Bambini fino a 12 anni gratis

Domenica 27 agosto il botteghino dello stadio Esseneto sarà aperto dalle ore 11.

Inoltre, il tagliando potrà essere acquistato in qualsiasi momento, tutti i giorni, anche domenica fino all'inizio della partita, collegandosi online sul sito vivaticket.