Akragas, domani la sfida contro la Nuova Gioiese: Coppa vuole tre punti a tutti i costi

Un solo risultato da ottenere, in qualsiasi modo. L'Akragas di Marco Coppa domani affronta all'Esseneto (gara a porte chiuse) la Nuova Gioiese: un successo sarebbe molto importante per la classifica, dopo gli ultimi risultati. Lo sa bene anche l'allenatore biancazzurro, che alla vigilia ha commentato così la gara che i suoi si apprestano ad affrontare: "Domani dobbiamo vincere - ha esordito Coppa - è questo l'unico obiettivo. Per noi un successo varrebbe doppio, sarebbe una vittoria da sei punti. Dispiace non avere con noi i nostri tifosi, rappresentano davvero il dodicesimo uomo in campo".

L'avversario è ultimo in classifica, non sono ammessi passi falsi: "Noi non dobbiamo guardare la classifica del nostro avversario - ha precisato Coppa - dobbiamo mettere in campo le giuste motivazioni e la fame di punti. Non dobbiamo mai abbassare la concentrazione, l'attenzione deve essere sempre totale. Non ci sono squadre scarse in questo torneo, voglio precisarlo. La squadra sta bene, i ragazzi hanno lavorato benissimo come sempre. C'è voglia di fare una bella prestazione - ha concluso Coppa - vogliamo ottenere in questo mese il massimo di punti possibili per avvicinarci all'obiettivo stagionale".