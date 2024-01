Akragas, la formazione di Coppa torna alla vittoria: battuta 6-0 la Nuova Gioiese

Si torna a sorridere in casa Akragas: i biancazzurri tornano al successo, battendo all’Esseneto la Nuova Gioiese. La gara, giocatasi a porte chiuse per gli eventi relativi al derby di Ravanusa contro il Licata (lancio di petardi in campo), si è conclusa con un sonoro 6-0. La formazione di Coppa, dunque, porta a casa tre punti preziosi per la classifica. Alla vigilia il tecnico aveva chiesto ai suoi di non sbagliare approccio alla gara, non sottovalutando il fanalino di coda. La sfida contro l’ultima della classe, infatti, poteva presentare delle insidie qualora fosse stata affrontata senza la giusta concentrazione. I Giganti, però, non hanno tradito le attese e hanno rispettato i pronostici. Il match comincia subito benissimo, visto che al quarto di gioco i padroni di casa si portano avanti: calcio di rigore trasformato da Paolo Grillo e 1-0 immediato.

Il raddoppio arriva tre minuti più tardi, grazie alla rete di Distefano. La prima frazione di gara va in archivio con i padroni di casa saldamente in vantaggio per 2-0.

Al 53’ l’autogol di Montefusco mette in ghiaccio la partita per gli uomini di Coppa, che al 65’ calano anche il poker con Marrale: tacco e rete per la giovane promessa ligure dei biancazzurri. A dieci minuti dalla fine Casadidio, all'esordio, firma la rete del 5-0. A cinque minuti dalla fine c'è gloria anche per Liga, che chiude il set con il 6-0: gioco, partita, incontro Akragas.