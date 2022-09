Esame Nissa per l'Akragas, Terranova: "Loro squadra con qualità, per noi è un banco di prova importante"

Dopo le ottime prove contro Leonfortese e Mazara l'Akragas è chiamata a dare continuità al suo cammino nel girone A di Eccellenza contro la Nissa (prossimo avversario anche in Coppa Italia) che arriva all'Esseneto con zero punti, una partita in meno e tanta voglia di riscatto. Il tecnico biancazzurro Nicola Terranova ha espresso le sue considerazioni alla vigilia di quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per il vertice tra due squadre attrezzate.

In prima battuta l'allenatore mazarese ha parlato della Nissa: "L'avversario come noi è stato costruito per andare in Serie D - ha spiegato sarà uno dei tanti scontri diretti. Il risultato della prima gara loro è un po' bugiardo: ho visto la partita ed è una squadra che ha un palleggio importante e giocatori di qualità. Per noi è un banco di prova importante, sappiamo quanto conta la gara e cosa il pubblico si aspetta da noi: aspettiamo i tifosi in massa".

Terranova ha poi spiegato che tipo di gara servirà domani: "Le difficoltà sono quelle di affrontare un avversario costruito per vincere - ha affermato - con molti giocatori che incidono sulla gara, che hanno esperienza risultando decisivi nei campionati che hanno disputato. Affrontiamo una squadra blasonata come noi che preferisce giocare la palla: dobbiamo essere bravi sulle linee di passaggio, a recuperare palla e ripartire subito".

L'allenatore dell'Akragas si è poi espresso sulle indicazioni arrivate in questo inizio di stagione: "Il campionato ha detto poco, si sono disputate poche gare - ha concluso - ho detto alla mia squadra che ne mancano solamente ventotto. Il torneo si deve ancora definire ma sono certo che le squadre che si sono attrezzate per vincere lotteranno fino alla fine".