Gaffe Akragas, Maiorano squalificato contro la Nissa: scatta la sconfitta a tavolino

È un brutto scivolone quello in cui è incappato l'Akragas nella partita di domenica contro la Nissa, finita sul campo col punteggio di 1-1. Alla società biancazzurra i è stata comminata la sconfitta per 3-0 a causa della posizione irregolare di Stefano Maiorano che avrebbe dovuto scontare un turno di squalifica.

Il direttore generale biancazzurro Giuseppe Deni ha spiegato sui canali ufficiali della società quali sono state le circostanze che hanno portato alla sconfitta a tavolino: “Sostanzialmente è successo che nel momento in cui abbiamo tesserato Maiorano -ha spiegato Deni -abbiamo dato disposizione alla Segreteria di fare i dovuti controlli sulla posizione disciplinare cosa che è accaduta. C’è stata però una variante - ha proseguito - il segretario ha controllato fino all’ultima partita di Interregionale e ha visto che nell’ultima partita il giocatore era diffidato. I controlli sono stati fermati là perché con la fine del campionato non c’è la squalifica ma solo l’ammonizione mentre la società in cui militava Maiorano doveva disputare una partita che hanno dovuto recuperare a causa Covid. Maiorano l’ha giocata è stato ammonito ed è scattata la squalifica. Noi abbiamo fatto i controlli solamente fino all’ultima di campionato e ciò ha fatto scattare l’anomalia. Il segretario si è dimesso -ha concluso - ma noi le abbiamo rigettate perché abbiamo ritenuto che è un errore che possa capitare”.

Deni ha posto poi le scuse a nome della società: “Come società siamo desolati - ha affermato - e chiediamo scusa e alla tifoseria ma sbagliare è umano: questo non significa che siamo dei dilettanti, sono cose che possono capitare. Per fortuna è successo all’inizio del campionato, quindi si può recuperare il gap”.