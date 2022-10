Akragas-Nissa, domani il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia: donne e under 12 entreranno gratis allo stadio

Inizia questa mattina la prevendita dei biglietti per assistere alla partita di Coppa Italia di Eccellenza, ritorno degli ottavi di finale, tra Akragas e Nissa, in programma domani alle ore 15:30, allo stadio Esseneto di Agrigento. I biglietti potranno essere acquistati oggi, dalle ore 9:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 19 presso la segreteria dello stadio Esseneto.

Dopodomani, invece, mercoledì 12 ottobre, giorno della partita, si potrà acquistare il biglietto dalle ore 10 e fino all'inizio della partita presso il botteghino dello stadio Esseneto di Agrigento.

Ecco i prezzi:

Tribuna coperta: € 10.00

Tribuna VIP: € 15.00

Curva Sud: € 5.00

Settore Ospiti € 10.00

La dirigenza akragantina, inoltre, ha deciso che anche per la partita di Coppa Italia contro la Nissa le donne non pagheranno il biglietto. Entreranno gratuitamente anche i ragazzi e gli studenti di età non superiore ai 12 anni.