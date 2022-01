Via alla vendita dei biglietti di Akragas-Nissa: allo stadio si entra solo col super green pass

Dopo la sconfitta nel derby contro lo Sciacca l'Akragas si appresta a giocare la prima partita casalinga del 2022. All'Esseneto arriva infatti domenica pomeriggio alle 15 la Nissa in quello che è uno scontro diretto per l'alta classifica del girone A di Eccellenza. L'accesso all'impianto per assistere al match è subordinato al possesso del super green pass.

La Società dell’Akragas rende noto che da oggi, giovedì 27 gennaio, inizierà la prevendita dei biglietti per assistere alla partita di campionato Akragas-Nissa di domenica 30 gennaio, alle ore 15 allo stadio Esseneto di Agrigento. I biglietti potranno essere acquistati a partire dalle ore 15 e fino alle 19:30; domani venerdì 28 dicembre, dalle 15 alle 19:30 presso la segreteria dello stadio; sabato 29 dicembre dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19:30 presso la segreteria dello stadio. Infine, domenica 30 gennaio si potrà acquistare il biglietto dalle ore 10 e fino all'inizio della partita sempre presso lo stadio.

Inoltre sarà possibile acquistare il biglietto in qualsiasi momento, tutti i giorni, anche la domenica fino all'inizio della partita, semplicemente collegandosi online sul sito vivaticket:

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/akragas-nissa/175276

Sarà possibile acquistare il biglietto anche presso l'agenzia Tourist Service

Indirizzo: Via Imera, 27 Agrigento

Telefono: +39 0922 20500

Email: info@touristservice.org

Orari: Lun-Ven: 08.00/13.30 15.30/20.00

Sab: 08.00/13.30

Dom: chiuso

I prezzi:

Tribuna coperta: € 10.00

Tribuna VIP: € 20.00

Curva Sud: € 5.00

Settore Ospiti € 10.00

Infine, la Società dell’Akragas raccomanda di presentarsi alle porte dello stadio Esseneto con anticipo (l'apertura avverrà alle ore 14) in quanto occorrerà presentare, oltre al biglietto elettronico nominativo, anche il green pass che dovrà essere controllato dagli steward tramite verifica elettronica del QR code (cartaceo o su app). Non sarà possibile per nessun motivo accedere allo stadio senza green pass e l'eventuale mancato accesso non dà diritto al rimborso del biglietto. È obbligatorio indossare la mascherina FFP2.