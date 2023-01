Akragas, netta vittoria in trasferta contro la Leonfortese: 3-0 il finale, prestazione importante della squadra

Successo prezioso, sul campo della Leonfortese, per l'Akragas di Terranova: i biancazzurri si impongono con un netto 3-0. Prestazione importante del collettivo, che riprende il cammino verso l'obiettivo finale. I biancazzurri sono apparsi in pieno controllo della gara, grazie ad un giro palla rapido ed efficace. Con questi tre punti l'Akragas sale a quota 39 punti, con Enna che rimane sempre ad un punto di distanza.

Classico 4-3-3 per Terranova, che decide di schierare Elezaj in porta; Lo Cascio, Neri, Barrera e Baio in difesa; Garufo, Brunetti e El Yakoubi in mezzo; Semenzin, Vitelli e Mansour in avanti. Dopo soli sei minuti i biancazzurri sono già in vantaggio: è Juan Manuel Barrera ad aprire le marcature di giornata. Il match si incanala subito verso il binario degli ospiti, apparsi sin dalle prime battute convinti e determinati. Al 40’ ecco il raddoppio: è El Yakoubi a firmare la rete del 2-0 per la squadra di Terranova.

Ad inizio ripresa, dopo cinque minuti, Desiderio Garufo cala il tris, realizzando dagli undici metri e mettendo in ghiaccio la gara. Terranova opta per alcuni cambi: fuori Semenzin e dentro Pavisich, dentro Gulino al posto di Baio.

Nei minuti finali i padroni di casa provano a costruire azioni pericolose, ma Elezaj non viene quasi mai impensierito dall'attacco avversario.

L'Akragas, dunque, comincia bene il 2023: nel prossimo turno di campionato la formazione di Terranova riceverà in casa il Mazara.