L’Akragas nelle scuole, oggi giocatori incontreranno gli studenti dell’istituto professionale “IPIA” Fermi

Questa mattina, all’IPIA “Enrico Fermi” presso la zona industriale di Agrigento, si terrà un incontro tra i calciatori dell’Akragas, squadra attualmente in testa al campionato di Eccellenza, e gli alunni dell’istituto professionale. L’appuntamento è in programma dalle ore 10 presso i locali della scuola.

L’iniziativa promossa dalla Società biancazzurra, e voluta fortemente dal Presidente Giuseppe Deni, s’intitola #anDiamoallostadio e si prefigge l’obiettivo sociale di incentivare la diffusione della cultura dello sport e del calcio nei ragazzi prossimi alla maggiore età.

Sarà un momento per rispondere alle tante curiosità degli studenti sul mondo del calcio e la vita di un calciatore, ma anche un’occasione di riflessione su tematiche importanti come i sacrifici che si devono fare per raggiungere gli obiettivi e il rispetto che ci deve essere negli stadi tra calciatori e tifoserie.

Si tratta anche di un progetto di educazione alla salute che mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza di uno stile di vita sano e attivo.