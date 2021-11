Verso Don Carlo Misilmeri-Akragas, Corner: "Loro hanno tanta qualità ma noi non siamo da meno"

Si appresta a iniziare il tour de force dell'Akragas che nelle restanti partite del mese di Novembre sarà chiamato a tre scontri diretti di vitale importanza per definire i rapporti di forza del campionato di Eccellenza girone A. Il primo arriva domani alle 15:00 con l'incrocio a Misilmeri contro la Don Carlo, squadra con organico e ambizioni importanti momentaneamente al sesto posto in classifica a tre lunghezze dai biancazzurri.

L'attaccante svedese Lukas Lindholm Corner, una delle rivelazioni dell'avvio di stagione del Gigante, ha espresso le sue considerazioni in merito alla partita: "Misilmeri ha giocatori forti - ha affermato - ma anche noi abbiamo molta qualità. Questa settimana ci siamo preparati molto bene, siamo in forma e non stanchi".

Corner ha anche parlato del suo impatto con la nuova realtà: "Io sono molto contento di essere qui. All’inizio è stata difficile perché non parlavo l’italiano, oggi lo parlo un po’ di più: i ragazzi sono tutti disponibili, mi piace la società, mi trovo bene con il tecnico: va tutto bene.Sono molto contento del mio inizio: mi sto abituando ad un calcio diverso da quello inglese e svedese. Prima delle partite è difficile ma piano piano, giorno dopo giorno, lavoro molto e mi abituo sempre di più: lo sto facendo bene ma voglio migliorare". In merito alle prospettive della squadra il giovane attaccante si mostra fiducioso: "Io penso che possiamo vincere campionato e coppa: questa squadra è molto forte in tutti i reparti".

In vista della trasferta di Misilmeri mister Anastasi ha convocato 23 giocatori:

Portieri: Di Carlo, Dome

Difensori: Ferrigno, Cipolla, Tuniz, Baio, Punzi, Yoboua

Centrocampisti: Giuffrida, Bellanca, Lavardera, Piyuka, Treppiedi, Costantino, Maiorano, Montalbano, Taormina

Attaccanti: Gambino, Lucas Corner, Leonardi, Silvano, Prestia, Pardo.