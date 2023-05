Akragas, mercoledì parla il patron Deni: nel pomeriggio prevista una conferenza stampa

Il numero uno biancazzurro incontrerà i giornalisti presenti presso il suo studio, sito in via Unità d'Italia, 85. Il proprietario farà il punto sul presente e sul futuro della società: c'è attesa per capire lo stato delle trattative per portare in società nuovi investitori