Akragas, mercoledì impegno in Coppa Italia: all'Esseneto arriva il Canicattì

La società biancazzurra comunica che domani, lunedì 16 ottobre, inizierà la prevendita dei biglietti per assistere al derby agrigentino valido per il terzo turno. Il match è in programma allo stadio Esseneto alle ore 15:30