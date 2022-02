Ancora un nuovo innesto per l'Akragas: torna in biancazzurro Giovanni Taormina

Continua il profondo restyling tecnico dell'Akragas del nuovo corso di Mister Nicola Terranova. Il nuovo tecnico, che sarà presentato domani alle ore 17:30, presso la sala stampa dello stadio Esseneto, potrà contare su una nuova pedina oltre quelle già arrivate nelle ultime ore. Torna infatti in biancazzurro a due anni dalla prima esperienza il fantasista Giovanni Taormina, proveniente dalla Nissa

A darne l'annuncio è la società in un comunicato ufficiale: ""Ancora un colpo di mercato per l'Akragas,- si legge - il quinto in appena tre giorni. La Società agrigentina è lieta di annunciare il ritorno in maglia biancazzurra dell'esterno offensivo Giovanni Taormina, classe '88, proveniente dalla Nissa nel campionato di Eccellenza, girone A. Taormina, originario di Porto Empedocle, ha giocato con l'Akragas nella stagione 2019-2020. È un calciatore di grande esperienza, che in passato ha disputato numerosi campionati professionistici. Giovanni Taormina, nella sua lunga e intensa carriera, ha indossato le maglie di Sorrento, Como, Viareggio, Carrarese, Andria in serie C, Uso Calcio, Alessandria, Sulmona, Civitanovese, Lavagnese e Palazzolo in serie D e Pro Favara, Città di Scordia, Licata, Paternò, Canicattì e Nissa in Eccellenza. Taormina è già a disposizione di mister Nicolò Terranova per gli allenamenti e la partita di domenica contro il Marsala allo stadio Esseneto di Agrigento, con inizio alle ore 15"