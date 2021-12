Due nuove uscite per l'Akragas: Punzi e Costantino ceduti al Mazara

Continua il restyling tecnico dell'Akragas che oggi ha ceduto il difensore Vincenzo Punzi e il centrocampista Rosario Costantino al Mazara, squadra impegnata nello stesso girone dei biancazzurri, il raggruppamento A dell'Eccellenza Siciliana. I due calciatori palermitani d'origine e di formazione calcistica lasciano così il Gigante: Punzi lo fa a due anni dal suo arrivo mentre Costantino dopo sei mesi conditi da dieci presenze e tre gol in campionato. Per l'Akragas è la settima cessione in questo mercato dopo gli addii di Dome, Pardo, Montalbano, Biancola e Gambino.

A dare l'annuncio del trasferimento dei due giocatori è stata la società acquirente in una nota stampa: "Per i trasferimenti di Punzi e Costantino - si legge nel comunicato - si ringrazia la società Akragas nelle persone del dg Giuseppe Deni e del ds Giuseppe Cammarata per la disponibilità dimostrata". A questo punto appare probabile che la società dopo un mercato caratterizzato da molte uscite, possa ufficializzare in queste ultime ore di mercato nuovi ingressi in entrata oltre a quelli di Scannella e Liguori.