Tre nuovi acquisti per l'Akragas: ufficializzati Pavisich, Llama e Di Giorgio

Continua il processo di trasformazione tecnica dell'Akragas, che continua a cambiare pelle in vista della volata verso la promozione in Serie D un traguardo al momento distante di otto punti. Dopo la fine della telenovela Anastasi e l'ingaggio in panchina di mister Nicola Terranova il club biancazzurro ha ufficializzato l'arrivo di tre nuovi giocatori: gli argentini Santiago Pavisich e Juan Llama e il giovane centrocampista palermitano Manfredi Di Giorgio.

Santiago Josue Pavisich (nella foto copertina) è un attaccante argentino classe '92, alto un metro e 90 centimetri, ex Saluzzo in Serie D girone A. È cresciuto nel settore giovanile della Juventud Universitaria, per poi approdare nei professionisti già nel 2010. Nel recente passato ha giocato anche con l'Igea Virtus e l'Atletico Catania. Sarà lui a prendere il posto di Antonio Silvano, ormai destinato al Delta Porto Tolle, giocandosi la titolarità con Mario Jardel jr. autore di una buona partita nel suo esordio a Marineo.

Juan Llama (nella foto seguente) è un difensore argentino classe '97 che può giocare sia al centro che da terzino. Fratello dell'ex esterno mancino di Catania e Fiorentina Cristian, Llama arriva dal Leonzio, impegnato nel girone B di Eccellenza Siciliana: in passato ha giocato anche nel Siracusa e nell'Atletico Catania.

Manfredi Di Giorgio (nella foto seguente) centrocampista palermitano classe 2002, ex Rotonda in Serie D, girone H. Ha indossato anche le maglie di Sona Calcio e Dattilo in Serie D, Mazara e Marineo. È cresciuto nel settore giovanile del Calcio Sicilia Palermo prima e del Messina dopo.

Dopo aver posato con la nuova maglia, insieme al Direttore sportivo Giuseppe Cammarata, i nuovi arrivati hanno svolto il primo allenamento agli ordini di mister Nicolò Terranova, allo stadio Esseneto di Agrigento.