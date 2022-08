Akragas, Deni rilancia: "Vogliamo fare grande il club, sul mercato pensiamo ad un pezzo da novanta"

L'obiettivo resta sempre lo stesso: lavorare per portare l'Akragas. In conferenza stampa all'Esseneto, alla presenza anche del dg Rosato e del vice-presidente Callari, il patron biancazzurro Giuseppe Deni ha fatto il punto della situazione entrando nel merito delle scelte di mercato e rispondendo a chi aveva interpretato il silenzio delle scorse settimane come un segnale di disimpegno.

In prima battuta il patron biancazzurro, nel ribadire il suo impegno, ha parlato delle strategie di mercato spiegando i motivi della staticità delle scorse settimane: "Inizio con una frase di Vasco Rossi 'Eh già siamo ancora qua' - ha affermato Deni - per coloro che in questi mesi avevano ipotizzato la dismissione del nostro impegno in Akragas. Possono rimanere delusi: non solo siamo qua ma vogliamo fortemente intervenire sul necessario per fare un grande club. Abbiamo perso un po'di tempo per la campagna acquisti poiche avendo fatto domanda di ripescaggio per la D non sapevamo se fare una squadra di Eccellenza o di D. L'area tecnica, concordemente con quanto da noi stabilito, era già pronta in ogni caso per fare una squadra o vincente in Eccellenza o che ben figurasse in D".

Sempre in tema mercato Deni spiega come ci sia l'idea di assestare dei colpi importanti: Abbiamo operato assieme al ds, l'allenatore e alla società in modo proficuo - ha affermato -i giocatori arrivati nei vari ruoli sono il meglio che ci può essere in circolazione. E non è finita qui: poco fa ci siamo riuniti con l'area tecnica ipotizzando anche la possibilità di acquisire le prestazioni di quelli che si definiscono pezzi da novanta". A specifica domanda sul pezzo da novanta in questione il Presidente si è limitato a dire che si tratta di un "giocatore che viene da oltre lo stretto".

Successivamente il direttore generale dell'Akragas Giancarlo Rosato ha introdotto la campagna abbonamenti: "La prossima settimana, subito dopo ferragosto la lanceremo - ha affermato il dg - per quanto mi riguarda è la cartina di tornasole per verificare la risposta della città sportiva alle iniziative che questa società con serietà ha intrapreso. La società ha fatto la sua parte e continuerà a farla: adesso penso sia giunto il momento che anche i tifosi facciano la propria dando fiducia a questa società che ritengo senza voler peccare di presunzione, si è mossa bene sul mercato e sotto il profilo organizzativo in un percorso di crescita complessiva che è sotto gli occhi di tutti".

A proposito degli abbonamenti Deni ha preannunciato la possibilità di un piccolo aumento dei prezzi: "Faremo una serie di iniziative per creare le condizioni per far crescere la tifoseria - conclude - attenzioneremo i ragazzi delle scuole calcio e delle medie. Stiamo valutando un piccolo aumento dei prezzi ma sarà molto lieve, quasi impercettibile".