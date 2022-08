Akragas scatenato: dopo Mansour preso anche Walter Malluzzo

L'Akragas non si ferma più e dopo aver ufficializzato l'arrivo del fantasista Mansour mette a segno un altro acquisto, Il club biancazzurro ha infatti reso noto di aver tesserato Walter Malluzzo, centrocampista classe 1999 reduce da un quadriennio al Canicattì.

Malluzzo, prima di approdare in maglia biancorossa, è cresciuto nel settore giovanile dell'Akragas, militando sia nella categoria Allievi Nazionali che nella Berretti, durante la permanenza del club akragantino in Lega Pro e in Serie C. Malluzzo è già a disposizione di mister Nicolò Terranova e ieri ha disputato il test match contro il Canicattì, destando un'ottima impressione. Giocatore tecnico e molto rapido, può ricoprire anche il ruolo di esterno offensivo. L'arrivo di Malluzzo è il quarto acquisto in cinque giorni fatto per il centrocampo dopo il già citato arrivo di Mansour e quelli precedenti di Dalloro e Caccetta.