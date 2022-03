Akragas-Mazarese, il commento di Terranova: "Gara complicata contro un avversario forte, complimenti ai ragazzi"

L'allenatore dell’Akragas Nicolò Terranova, assente ieri in sala stampa a causa di un virus intestinale che lo ha costretto a lasciare anzi tempo lo stadio per rientrate a casa e riposare, tiene oggi a commentare la vittoria contro la Mazarese per 2 - 1.

Il tecnico biancazzurro ha espresso le sue considerazioni sul match dichiarandosi soddisfatt per il risultatoo: "E' stata una gara complicata - ha affermato - l’avversario alla vigilia era temibile e tale si è confermato. Abbiamo approcciato molto bene la partita, l’importanza della posta in palio non ci dava altre alternative. Il tema tattico della gara è cambiato al 35esimo del primo tempo, quando siamo rimasti in dieci; abbiamo perso campo e abbiamo concesso maggiori spazi agli avversari. Nonostante tutto abbiamo rischiato il "giusto", contro una formazione organizzata e ben allenata. Mi preme fare i complimenti alla Mazarese, società modello che in pochi anni ha raggiunto i massimi livelli del calcio regionale. Nella ripresa abbiamo cambiato la disposizione tattica, coprendo l’ampiazza del campo e chiudendo le zone laterali del campo. La scelta si è rivelata azzeccata perché ci ha consentito di rischiare pochissimo. Ho visto grande equilibrio e organizzazione della mia Akragas nella fase di non possesso e ottime scelte nel riattacco".

Terranova ha voluto elogiare la squadra per lo spirito mostrato in campo: "Faccio i complimenti ai miei ragazzi per avere tenuto alta la concentrazione in una settimana particolare - ha concluso - che ci ha visti affrontare le migliori squadre del torneo. Recrimino solamente il fatto che dopo il 2-0 abbiamo staccato un attimo la spina e questo poteva costarci caro. Adesso la testa è alla prossima e impegnativa gara, siamo in piena corsa e non ci vogliamo fermare".