Akragas, Terranova: "Il pareggio è giusto, adesso testa all'impegno di Coppa"

"Abbiamo affrontato una grande squadra, abbiamo creato tante occasioni: rivedremo la fase di finalizzazione, serve maggiore freddezza sotto porta".

Così Nicolò Terranova, allenatore biancazzurro, ha commentato il pareggio contro la Mazarese ottenuto in trasferta. "Anche loro sono costruiti per primeggiare - ha dichiarato il tecnico di Mazara del Vallo - Sapevo la Mazarese avesse un collettivo importante, hanno sempre giocato bene e il fatto che fossero in difficoltà contro di noi dà ancora maggiore risalto al nostro pareggio. Avevamo preparato bene il match, abbiamo chiuso le loro fonti di gioco. Li abbiamo costretti a giocare la palla lunga, devo dire che abbiamo disputato un buon match. Ci è mancato solo il gol, dobbiamo essere più concreti. Il pareggio, comunque, è giusto e portiamo a casa un buon punto".

L'allenatore dell'Akragas tornava nella propria città natia e il pubblico del Nino Vaccara gli ha tributato tanti applausi a fine partita: "Ringrazio il pubblico per avermi applaudito - ha affermato Terranova - Io sono di Mazara del Vallo e le partite che gioco qui non sono mai uguali alle altre, emotivamente parlando. Ringrazio i tifosi della Mazarese e anche la società per la grande ospitalità ricevuta".

Mercoledì l'Akragas giocherà il ritorno dei quarti di finae di Coppa Italia di Eccellenza, contro il Resuttana San Lorenzo in trasferta. Il primo round è andato ai biancazzurri, 1-0 il risultato del match di andata.