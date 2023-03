Akragas-Mazarese, domani inizia la prevendita allo stadio Esseneto: domenica in scena la "Giornata Biancazzurra"

Domani, giovedì 2 marzo, inizia la prevendita dei biglietti per assistere alla partitissima Akragas-Mazarese, in programma domenica 5 marzo allo stadio Esseneto di Agrigento. Calcio d'inizio fissato per le ore 15. I tagliandi, come di consueto, potranno essere acquistati presso la segreteria dello stadio.

La società ricorda che per domenica è stata indetta la giornata biancazzurra e che, di conseguenza, non saranno validi gli abbonamenti. Agli abbonati sarà data comunque l'opportunità di occupare lo stesso posto scelto durante la sottoscrizione della tessera ad inizio di stagione.

I tagliandi potranno essere acquistati anche domenica, giorno della partita, direttamente al botteghino dello stadio dalle ore 10 e fino all'inizio della partita.

Inoltre il tagliando potrà essere acquistato in qualsiasi momento, tutti i giorni, anche domenica fino all'inizio della partita, collegandosi online sul sito vivaticket

Il prezzo dei biglietti rimane invariato:

Curva 7 euro

Tribuna coperta 12 euro

Tribuna Vip 20 euro

Donne 5 euro

Settore ospiti 10 euro

Il duo argentino Gaston Semenzin e Juan Barrera hanno invitato i tifosi a sostenere l’Akragas in queste ultime sette e decisive partite.

"Abbiamo riacquisito sicurezza, vincere il derby con la Pro Favara è stato molto importante - ha dichiarato Semenzin - l'avevamo preparata bene, si respira una bella aria e un'ottima energia per questo rush finale di stagione. E' stato bello ricevere gli applausi del pubblico della Pro Favara, è stato un gesto molto sportivo. La Mazarese punta ai playoff, dovremo farci trovare pronti: abbiamo bisogno dei nostri tifosi, li aspettiamo numerosi domenica".

Juan Barrera si è soffermato sulle sue condizioni fisiche: "Non dovevo giocare, ero un po' acciaccato - ha dichiarato il difensore ai microfoni ufficiali della società - stiamo lavorando con grande umiltà e vogliamo proseguire così. Non ho dubbi che la tifoseria ci accompagnerà per tutti i novanta minuti".