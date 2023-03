Akragas-Mazarese, convincente vittoria biancazzurra: all'Esseneto in gol Garufo e Caccetta

Una convincente prestazione per mantenere il primato in classifica, seppur in condominio con l'Enna. L'Akragas di Terranova batte all'Esseneto 2-0 la Mazarese, al termine di novanta minuti nei quali i biancazzurri sono apparsi in totale controllo della gara. In rete Garufo, dopo nove minuti di gioco, e Caccetta al 73'. Con questo successo l'Akragas sale a quota 58 punti, rimanendo in vetta insieme all'Enna: i gialloverdi hanno battuto, in trasferta, il Mazara con un sonoro 4-0.

Terranova comincia il match con un 4-3-3: Elezaj in porta; linea a quattro composta da Noto, Cipolla, Neri e Vizzini; a centrocampo la cerniera prevede la presenza di Garufo, Brunetti ed El Yakoubi; in attacco Semenzin, Vitelli al centro e Mansour sull’out di sinitra.

I biancazzurri premono forte sull’acceleratore sin dai primi minuti di gioco: al nono ecco il vantaggio dei padroni di casa, firmato da Desiderio Garufo. L’aver sbloccato subito la gara agevola il piano partita dell’Akragas, sicura nel fraseggio e precisa nelle ripartenze. La Mazarese cerca di reagire, provando la costruzione di alcune trame offensive efficaci. Il primo tempo va in archivio sul parziale di 1-0 per la squadra di Terranova.

Nel secondo tempo i biancazzurri riprendono a macinare gioco, nel tentativo di trovare la via del raddoppio. Il gol del 2-0 viene realizzato da Cristian Caccetta, al minuto 73. Caccetta era entrato in campo al 57’, al posto di Brunetti.

Nei minuti finali Pavisich rileva uno stremato Semenzin, autore di una buona prestazione. Nelle battute conclusive i padroni di casa gestiscono senza criticità il doppio vantaggio e si aggiudicano la vittoria con merito.