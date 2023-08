Akragas, Mauro Veneroso è carico: "Gruppo fantastico, ci faremo trovare pronti"

"Sono molto contento di essere qui ad Agrigento, una proposta del genere non capita spesso: ringrazio la società per la fiducia".

Mauro Veneroso, talentuoso fantasista dell'Akragas, arrivato a fine giugno in rosa, ha parlato ai microfoni della società. Il classe 1996, ex Aglianese, ha raccontato le sue sensazioni dopo i primi giorni di preparazione.

"Qui c'è gente che ha giocato in categorie nettamente superiori rispetto alla D - ha precisato Veneroso - i giovani dovranno darci una grande mano. Ero a San Cataldo quando abbiamo vinto il campionato, conosco bene la piazza di Agrigento dal punto di vista del calore che può dare. Speriamo di toglierci insieme delle belle soddisfazioni, io mi metto a disposizione di tutti: si sta creando un bel gruppo. Il girone di serie D nel quale ci troviamo è un girone tosto, ci sono piazze importanti: ogni domenica sarà una battaglia. La nostra rosa è all'altezza per competere in questo torneo - ha concluso Veneroso - chiedo ai tifosi di starci sempre molto vicini perchè abbiamo bisogno di loro: soltanto così potremo toglierci delle belle soddisfazioni tutti insieme".